Семейный конфликт: пьяный подросток привел домой взрослую подругу

В ночь на 1 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Дзирциемс, где в одну из квартир ломился мужчина.

Прибывшие на место полицейские у дверей указанной квартиры заметили парня с девушкой, которая, увидев стражей порядка, побежала вверх по лестнице. Из квартиры вышла женщина, которая рассказала, что в двери ломился ее 17-летний сын. Домой он заявился с подругой, но мать парочку на порог не пустила. Во время разговора от юноши исходил устойчивый запах алкоголя. Он сказал, что пил с друзьями вино.

Полицейские поднялись на несколько этажей выше, где встретили девушку. Мать юноши и его подруга, увидев друг друга, начали ругаться с оскорблениями. Полицейские проверили данные, выяснилось, что девушке 21 год.

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Она рассказала, что была в компании друзей встретилась с этим парнем, они вместе пили вино, потом решили пойти к нему домой. «

На место происшествия вызвали «скорую», сотрудники которой осмотрели юношу и приняли решение о госпитализации. Проверка на содержание алкоголя при выдохе показала 1,36 промилле.

На девушку составили протокол за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения. На парня – протокол по факту употребления алкоголя несовершеннолетним.