Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Сегодня во второй половине дня начался пожар на территории кожевенной фабрики в Елгаве.

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха, вызов на Добельское шоссе поступил в 14.44. Пожар возник в одноэтажном здании. На месте происшествия работают спасатели, подробной информации пока нет.

Как рассказали агентству ЛЕТА очевидцы, в последние недели на крыше здания, вероятно, производились ремонтные работы, так как там видели людей.

Также с территории слышались звуки, подобные взрывам.

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«Производство не ведется уже четыре, года, людей там нет. Возможно, случилось короткое замыкание», - предположил член правления АО «Rital» Валдис Приеде.

В здании могут находиться обрезки кожи.


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