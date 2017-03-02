В Латгале задержаны нарушители границы из Нигерии и Конго

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Valsts robežsardze / Valsts robežsardze

В Латгале за незаконное пересечение латвийско-российской границы пограничники задержали трех женщин и одного ребенка, сообщили в Государственной пограничной охране.

Нарушители были задержаны в Бригской волости. Две из женщин - гражданки Нигерии, еще одна женщина и ребенок - граждане Конго.

За умышленное незаконное пересечение государственной границы против них начат уголовный процесс.

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В соответствии с межгосударственными договорами латвийские пограничники передали задержанных компетентным органам России.

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