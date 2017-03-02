В Латгале задержаны нарушители границы из Нигерии и Конго

В Латгале за незаконное пересечение латвийско-российской границы пограничники задержали трех женщин и одного ребенка, сообщили в Государственной пограничной охране.

Нарушители были задержаны в Бригской волости. Две из женщин - гражданки Нигерии, еще одна женщина и ребенок - граждане Конго.

За умышленное незаконное пересечение государственной границы против них начат уголовный процесс.

Реклама

В соответствии с межгосударственными договорами латвийские пограничники передали задержанных компетентным органам России.

Еще по этой теме