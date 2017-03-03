За кражи в Юрмале и Риге задержана банда молодых людей

 

Фото: Valsts policija

По подозрению в совершении 24 краж в Риге и Юрмале задержана банда молодых людей, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

В январе-феврале этого года в Юрмале было ограблено несколько магазинов, автомашин и автозаправочных станций (АЗС).

Полицейские установили возможную причастность четырех юношей к этим преступлениям. Эти юноши, один из которых несовершеннолетний, действовали как организованная группа. Она подозревается также в ограблении по меньшей четырех АЗС в Риге.

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Используя украденные с автомашин номерные знаки, грабители заезжали на АЗС, где крали горючее. Из магазинов они воровали табачные изделия и алкоголь.

Все подозреваемые - трое юношей 1995 гг. рожд. и один - 2000 г. рожд. - задержаны. Двое из них ранее уже судимы за преступления имущественного характера.

Начато несколько уголовных процессов.

В качестве меры пресечения в отношении двух подозреваемых избран арест. Избранные в отношении остальных меры пресечения не связаны с лишением свободы


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