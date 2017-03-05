Суд в порядке апелляции рассмотрит уголовное дело против Логинова и Печакса

Рижский окружной суд в порядке апелляции 15 мая планирует рассмотреть уголовное дело против нынешнего управляющего Рижским свободным портом Леонида Логинова и его заместителя Айгара Печакса, которые обвинялись в злоупотреблении служебным положением.

По делу был получен протест прокурора, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

В начале января суд Зиемельского района Риги оправдал Логинова и Печакса.

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Уголовное дело на Логинова и Печакса было заведено о злоупотреблении служебным положением - незаконных пожертвованиях и противозаконной выплате премий, что повлекло тяжелые последствия. Обвиняемые своей вины в инкриминируемых преступлениях не признали.

Прокурор Артис Клявиньш заявил, что недоволен постановлением суда, но решение о его обжаловании примет после получения полного текста приговора.

Для Логинова обвинитель требовал штрафа в размере 120 минимальных зарплат или 44,4 тыс. евро,

а также запрета занимать должности руководителя и его заместителя в государственных и муниципальных учреждениях на срок три года и шесть месяцев. Для Печакса прокурор требовал штрафа в размере 90 минимальных зарплат или 33,3 тыс. евро и запрета занимать должности руководителя и его заместителя в государственных и муниципальных учреждениях на два года и восемь месяцев.

Также прокурор требовал компенсации причиненного ущерба в размере сделанных пожертвований и выплаченных премий - на сумму несколько сотен тысяч евро с Логинова и 378 тыс. евро с Печакса.

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