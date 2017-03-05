В Польше задержан гражданин Латвии за запуск беспилотника над президентским дворцом

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: REUTERS/Scanpix

Вчера в Варшаве за запуск беспилотника над зданием президентского дворца Бельведер в компании двух россиянок задержан гражданин Латвии, сообщает Бюро охраны правительства (BOR) Польши.

«4 марта после обеда сотрудники BOR, реализуя задачи по охране объектов, заметили дрон, летающий над Бельведером. Сотрудники Бюро охраны правительства установили местонахождение оператора дрона в расположенном рядом парке, а затем задержали его и проверили документы.

Оператор оказался гражданином Латвии, который управлял устройством с дистанционным управлением в компании двух женщин с российским гражданством»,

— говорится в сообщении ведомства.

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По данным BOR, составлен протокол о передаче задержанного гражданина Латвии полиции. Также о происшествии проинформировано Агентство внутренней безопасности страны. Информации о том, задержаны ли гражданки России, нет.


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