Сотрудников больницы им. Страдиня обвиняют в подделке документов за 5000 евро

Генеральная прокуратура начала уголовное преследование в отношении работников Клинической университетской больницы им. Страдиня за требование и получение неправомерной выгоды и подделку документов.

Согласно обвинению, сотрудники медучреждения подделали документы, чтобы обеспечить гражданину Дании оправдание за неявку в Верховный суд в связи с его экстрадицией в Германию. За это организатор подделки документов, работник больницы, потребовал и принял 5000 евро.

Отдел по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры принял решение о том, чтобы призвать к уголовной ответственности семерых человек, в том числе четырех работников больницы. Обвинение выдвигается по факту передачи и получения неправомерной выгоды и участия и соучастия в подделке документа, освобождающего от исполнения обязанностей, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Гепрокуратуры Кристине Сутугина.

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Согласно обвинению, одно лицо потребовало и получило неправомерную выгоду - 5000 евро, из которых далее передала 600 евро и два раза по 50 евро.

Оставшуюся сумму - 4300 евро - это лицо оставило себе.

Более подробную информацию Генпрокуратура не предоставляет, в том числе не раскрывается, какого вида документ был подделан.

С просьбой начать уголовное преследование в отношении сотрудников медучреждения в Генпрокуратуру обратилось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Это не первый случай, когда у БПБК возникли подозрения о коррупции в этой больнице.

В конце 2013 года бюро провело обыск в кабинете тогдашнего председателя правления больницы Руты Валтере. В настоящее время против нее рассматривается дело о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях и мошенничестве.

Также у БПБК возникли подозрения о коррупции в другом крупном медицинском учреждении - Рижской Восточной клинической университетской больнице. Летом прошлого года прокуратура решила привлечь к уголовной ответственности семь медицинских работников больницы за бездеятельность, получение противоправной выгоды и его организацию.

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