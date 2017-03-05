Школьный дежурный обвинен в растлении пятерых девочек

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: AP/Scanpix

Потерпевшими от сексуального использования бывшим дежурным школы Госполиция признала пятерых девочек.

Уголовное дело в прокуратуру для подготовки обвинения могут передать весной, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Как сообщалось, в ноябре 2015 года уголовная полиция получила информацию от администрации одного из Рижских детских домов о подозрительном мужчине, который, возможно, сексуально использует несовершеннолетних девочек.

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В ходе расследования удалось выяснить, что мужчина, используя в качестве посредницы 16-летнюю девушку, которая жила в детском доме и также пострадала от его действий, заманивал к себе домой других воспитанниц детского дома - девочек в возрасте 10-11 лет.

Мужчина 1962 года рождения был задержан 20 января 2016 года по месту своего жительства в Балдоне.

Задержанный жил один, а несколько лет назад работал в школе дежурным. В последнее время постоянной работы у него не было, и он перебивался случайными заработками.

«Расследование дела осложняется тем, что мужчина добился доверия со стороны пострадавших девочек, так как давал им деньги и другие материальные блага. Поэтому девочки неоднократно добровольно покидали детский дом и оставались у него в Балдоне, не в полной мере осознавая, что с ними делают», - заявил начальник криминальной полиции Рижского регионального управления полиции Андрей Созинов.

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