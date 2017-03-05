Пришла беда откуда не ждали: Латвию захлестнет европейская «крутка»

 

Фото: Valsts policija

За последние два года существенно сократилась контрабанда спирта из Белорусссии и России. Но вместо этого появился новый путь нелегального алкоголя, который абсолютно никто не контролирует и он идет из ЕС, об этом рассказывает «LNT Ziņu TOP 10» на канале LNT.

«У нас есть подозрения, что этот спирт может идти из других стран-участниц ЕС и его качество очень низкое, - комментирует руководитель отдела Акцизного товара Государственной налоговой службы (СГД) Байба Шмите-Роке.

Отдельные случаи свидетельствуют о том, что в Латвию в больших колличествах ввозится нелегально произведенный алкоголь из Польши.

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Настоящий ренессанс переживает самогонка. В прошлом году были оформлены 763 протокола за производство нелегального алкоголя.

В общей сложности в местах продажи и производства нелегального алкоголя были изъяты 99 739 литров.

«В денежном эквиваленте это 14 миллионов евро в виде акцизного налога, которые прошли мимо Государственной кассы», - указала Шмите-Роке.

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