Начальник полиции серьезно превысил скорость: говорит, что проверял работу коллег

Начальник Рижского регионального управления Госполиции Гунтарс Маркитанс в январе передвигался на своей служебной машине и превысил допустимую скорость. Но, он не был оштрафован, поскольку объяснил, что скоростной режим нарушил специально, с целью проверить готовность своих коллег.

В распоряжении передачи «Nekā personīga» есть информация, что нарушение было серьезным - примерно на 40 километров в час больше разрешенной на данном участке дороги скорости.

В свою очередь нарушитель заявляет, что его нарушение было минимальным и вообще таким образом проверял боевую готовность своих подчиненных.

Был ли это на самом деле эксперимент или все-таки своеобразный уход от наказания, выявит служебная проверка.

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В январе на Баусском шоссе полицейские остановили «Ford Mondeo», водитель которого передвигался со скоростью чуть больше 130 км/час. Выяснилось, что за рулем был Маркитанс. Он сообщил, что проводил проверку, как дорожные полицейские справляются со своими обязанностями. Высказав свое презрительное отношение из-за своего задержания, не наказанный Маркитанс сел в служебную машину и уехал.

«Nekā personīga» известно, что остановленный за превышение скорости начальник, разъяснял, что его нарушение было незначительным. Интересно, почему же тогда его остановил дорожный патруль? Так же

Маркитанс утверждает, что подобные проверки он не должен заранее ни с кем согласовывать.

По неофициальной информации «Nekā personīga» видео было удалено с полицейского радара.

Начальник Госполиции Интс Кюзис ничего не слышал о нарушении скорости своего подчиненного. Кюзис назначил проверку всех обстоятельств данного дела.

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