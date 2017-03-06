«Кричит и все ломает»: для прибывшего в Ригу туриста круиз закончился преждевременно

На прошедшей неделе полиция получила необычный звонок от представителя обслуживающего персонала круизного парома, который только что пришвартовался в Рижском пассажирском порту. Оказалось, один из гостей нашего города, во время путешествия вел себя слишком неадекватно.

Гость вел себя настолько вызывающе, что персоналу ничего не оставалось, как посадить его в корабельный карцер, а по прибытию в Ригу вызвать полицию.

«Даже сейчас он достаточно агрессивен. Кричит, дерется, все ломает... [..] Я предполагаю, что тут замешан не только алкоголь», рассказывает один из членов экипажа.

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Когда стражи порядка приехали в порт, хулиган заявил, что долго их ждал, ведь провел в карцере больше 6 часов. И хотя запланированный круиз для него закончился раньше, чем планировалось, ему повезло, что удалось избежать каких-либо проблем, за которые потом пришлось бы дорого заплатить.

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