CSDD о злостных нарушителях: что у них с психикой?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

В Латвии есть 26 автоводителей, которые постоянно нарушают скоростной режим на дороге. Об этом, как пишет Kasjauns, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

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Во главе списка нарушителей значится водитель, который превысил скорость 58 раз. В CSDD также рассказали о владельце автомобиля Mercedes, который должен оплатить штраф в 540 евро, так как вместо разрешенных 50 км/ч он ехал со скоростью 148 км/ч.

Как отмечает замдиректора CSDD Гирт Рорбакс,

в особую категорию можно отправить «психически нездоровых» нарушителей скоростного режима.

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«Да, пунктов нет, есть только большой штраф. Такие водители совершают большой платеж за превышение скорости. Мне хочется спросить, что у них с психикой», - говорит заместитель директора CSDD Гирт Рорбакс.

Всего за текущий год выписано уже 49 тыс протоколов, что значительно больше, чем за тот же период 2016 года. Общая сумма выписанных штрафов превысила 2 млн евро, 40% уже оплачено.

Чаще всего за превышение скорости наказывают водителей автомашин Mercedes, BMW, Ferrari и Porsche.

Абсолютный рекорд принадлежит водителю Porsche Panamera, который вместо разрешенных 90 км/час ехал со скоростью 194 километра в час. За это нарушение ему был выписан штраф на 360 евро. Такой же штраф достался владельцу BMW X5, который ехал вместо 70 км/час со скоростью в 189 км/час.

Тем не менее, большинство нарушений фиксируют не стационарные, а передвижные фоторадары.

Напомним,

стационарные фоторадары появились в Латвии два года назад.

Недавно были установлены два новых — на Островном мосту. С 25 января они уже успели зафиксировать 2393 нарушения в направлении ул. Мукусалас и 1876 — в сторону ул. Маскавас.

Сейчас на латвийских дорогах установлено 40 стационарных фоторадаров, в 2017 году планируется подключить еще 20, в 2018 году — еще 40.

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