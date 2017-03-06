Шантажисты требуют от латвийца денег взамен на интимное видео

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

В организацию кибербезопасности Cert.lv обратился мужчина, который рассказал, что с него требуют заплатить 500 британских фунтов (579 евро) - иначе в интернете будет опубликована запись видеозвонка, где он, разговаривая с женщиной из Великобритании, занимался самоудовлетворением. Об этом пишет nra.lv.

Как сообщает Cert.lv, житель Латвии стал жертвой распространенной схемы шантажа, когда в социальной сети, на сайтах знакомств или порносайтах девушка предлагает познакомиться и пообщаться в режиме реального времени через Skype.

Цель шантажистов - заставить человека заняться какими-либо компрометирующими действиями.

Видеозвонок записывается, после чего жертве приходит сообщение с требованием перечислить деньги, иначе видеоролик будет опубликован на Youtube и разослан всем контактам в социальных сетях.

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Cпециалисты Cert.lv отмечают, что им известно о множестве подобных случаев. В организации предупреждают, что

социальные сети являются публичной средой, где информация частного характера легко записывается и распространяется.

В случае попадания в подобную ситуацию специалисты рекомендуют обратиться в полицию и поменять пароли электронной почты, а также профиля в социальной сети.

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