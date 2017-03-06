Саркандаугава: женщина провалилась в вентиляционную шахту

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Ночью 4 марта, около 1:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов на Саркандаугаву – там некая женщина гуляла по крыше и провалилась в вентиляционную шахту.

Прибывшие на место происшествия полицейские встретили охранника здания и объяснили причину своего визита. Охранник был удивлен, но отвел стражей порядка на крышу, откуда раздавались крики о помощи.

Вначале полицейские пытались своими силами вытащить женщину, но после недолгих стараний вызвали сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

После демонтажа части шахты, общими усилиями женщину вытащили.

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Причину, по которой она гуляла по крыше и провалилась в шахту - она назвать не смогла, сказала, что ничего не помнит. К счастью, вентилятор, рядом с которым женщина застряла, на тот момент не работал, иначе травмы были бы еще более серьезными . Спасенную 45-летнюю женщину с ушибами и травмой спины увезли на «скорой».


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