Самоубийство четвероклассника: полиция призывает не распространять слухи

Государственная полиция призывает латвийцев не поднимать панику и не распространять ложную информацию о том, что попытка суицида четвероклассника связана с «играми в самоубийства».

Сегодня утром (7 марта) в СМИ распространилась информация о том, что в Риге ученик четвертого класса совершил попытку самоубийства и существует предположение, что его к этому побудила «игра со смертью», которую «распространяют» в интернете. Родителям удалось спасти ребенка, однако, он уже неделю находится в Детской больнице в критическом состоянии.

Во избежании недоразумений полиция сообщила, что начала уголовный процесс по данному делу. При этом сейчас нет никакой связи с вмешательством в это третьих лиц, так называемых «игр смерти» и тому подобного.

Реклама

«К сожалению, случаи, когда маленькие дети и подростки пытаются совершать самоубийства, происходят в Латвии, как и во всем мире. Также распространены и несчастные случаи, когда дети играя или случайно попадают в ситуацию, которая напоминает самоубийство или попытки самоубийства» - сообщают представители правоохранительных органов.

Полиция отмечает, что у общественности нет права выяснять личные детали данной семьи.

Еще по этой теме