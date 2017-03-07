Рядом с Эспланадой нашли пожилую женщину в беспомощном состоянии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вечером 3 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в окрестности Эспланады, где потерялась пожилая женщина.

Прибывших на место полицейских встретил охранник одной из гостиниц, который и указал на женщину. Старушка не ориентировалась в пространстве, не могла назвать ни имени, ни года рождения. Чтобы убедиться, что с ней все в порядке, на место вызвали бригаду «скорой».

Ожидая врачей, полицейские получили информацию, что незадолго до происшествия родственники сообщили о некой пропавшей пожилой женщине. В результате проверки данных выяснилось, что найденная в беспомощном состоянии старушка и есть та пропавшая 88-летняя рижанка.

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Вскоре прибыли медики, которые решили женщину госпитализировать. О случившемся проинформировали ее родственников.


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