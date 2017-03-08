Скандал с арестом судна в Норвегии: Латвия требует возместить ущерб

В рамках дела задержанного в Норвегии латвийского рыболовецкого судна может быть рассмотрен вопрос о создании инструментов поддержки для уменьшения ущерба для отрасли.

Как сообщили в Минземледелия, глава ведомства Янис Дуклавс встретился с комиссаром ЕС по окружающей среде, морским делам и рыбному хозяйству Кармену Велла и призвал его не затягивать разрешение спорного вопроса.

Создавшаяся ситуация не связана с общей политикой рыбного хозяйства,

но является последствием выполнения регламента ЕС и препятствий в его применении, поэтому Дуклавс просит Еврокомиссию обеспечить внеочередную финансовую помощь латвийской рыболовецкой индустрии, чтобы облегчить ущерб, возникший из-за простоя судна и невозможности выполнения регламента.

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Комиссар согласился, что вопрос важный, и обещал лично участвовать в его решении. Он заявил, что

Еврокомиссия на переговорах с Норвегией будет пытаться добиться скорейшего освобождения латвийского судна,

а также на уровне экспертов будет обсуждать потенциальные инструменты поддержки отрасли.

Судно «Senators» было арестовано Норвегией в январе за вылов снежного краба в ее водах. Местные власти апеллируют к тому, что арестованному судну в Норвегии не была выдана лицензия - у него было только выданное в Латвии разрешение на вылов. «Мы считаем, что в Европе и Норвегии по-разному интерпретируют международные правовые акты.

Поэтому уверены, что латвийские рыбаки ничего не нарушали и действовали на основании европейского законодательства. Мы будем защищать интересы наших рыбаков», - заявил ранее госсекретарь МИД Андрей Пилдегович.

Большинство стран, имеющих право вылова в этом регионе, не поддерживают арест латвийского судна

и считают его политически мотивированным.

Вылов снежных крабов в регионе Свальбард был начат на основании этого договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.

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