Таинственная пропажа девушки в Литве: найден ее мобильник

 

Фото: 15min.lt

В Литве найден мобильный телефон пропавшей при странных обстоятельствах Иевы Страздаускайте, сообщает Apollo со ссылкой на «15min.lt».

Мобильный телефон iPhone 7 случайно нашел прохожий. Он рассказал «15min.lt», что заметил мобильник по дороге на работу, тот лежал на дороге. Сначала мужчина решил, что он разбит проезжающими автомобилями, однако на удивление телефон оказался целым.

Мужчина включил телефон, который показал наличие SIM-карты оператора «Telia».

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Полиция подтвердила, что телефон принадлежит пропавшей Иеве. Недалеко от места обнаружения находки была найдена и сумочка девушки.

Как уже писал Русский TVNET, 26-летняя жительница Литвы Ева Страздаускайте 1991 года рождения пропала без вести 5 марта, в 21.00 в Литве. Известно, что в этот день молодая женщина на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 выехала из Плунге в Вильнюс. После того как Ева проехала Каунас, связь с ней прервалась, ее телефон выключен.

6 марта литовские полицейские обнаружили автомобиль, но самой Иевы в нем не было.

Основной версией считается версия похищения.

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