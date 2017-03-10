Полиция Балви предупреждает: преступники подпаивают людей и грабят

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Полиция Балви предупреждает о вероятных злоумышленниках. В конце прошедшей недели Балвский участок полиции получил информацию о мужчине 1978 года рождения, который попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Был начат уголовный процесс.

В ходе следствия выяснилось, что потерпевшего избили малознакомые люди, с которыми он распивал спиртные напитки. У него был похищен мобильный телефон и 200 евро.

По словам начальника Полиции порядка Балвского участка Модриса Закиса в последнее время подобные случаи нередки. Злоумышленники находят своих жертв на автовокзале.

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Убедившись, что перед ними приезжий, они уговаривают его выпить.

Возможно также, что для большего эффекта используются какие-то препараты, которые добавляют в алкоголь, чтобы человек быстрее пьянел. Случается, что вначале человека просят что-либо купить в магазине, и если он рассчитывается банковской картой, запоминают пароль.

В настоящее время ведется следствие. Полиция призывает к бдительности – следует беречь свои персональные и банковские данные от посторонних, и избегать употребления алкоголя с малознакомыми людьми.


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