В тройном ДТП на дороге Резекне – Дагда погиб водитель

 

Фото: gorod.lv

10 марта, в 10:07, в Гришканской волости Резекненского края на дороге Резекне – Дагда столкнулись три автомобиля. Водитель автомашины Opel – 1936 года рождения избрал небезопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Renault, которой управлял мужчина 1987 года рождения.

После этого Opel врезался в автомобиль Toyota, за рулем которого находился водитель 1965 года рождения.

От полученных травм на месте скончался водитель Opel, а его пассажирка – женщина 1941 года рождения была доставлена в больницу с телесными повреждениями.

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Полиция информирует, что большая часть ДТП случается вследствие превышения максимально допустимой скорости. Ситуация становится еще более опасной при неблагоприятных погодных условиях.


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