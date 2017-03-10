Разыскивается пропавшая жительница Резекненского края

 

Фото: gorod.lv

Резекненский участок полиции продолжает разыскивать без вести пропавшую Лауру Мазуре, 1996 года рождения, которая 21 декабря 2014 года отправилась к подруге в Стружаны (Резекненский край, Стружанская волость), однако ни у подруги, ни дома не появилась.

Приметы пропавшей: рост 150 см, среднего телосложения, длинные черные (крашеные) волосы.

Есть татуировки: на спине – зайчик «Плейбоя», на лодыжке правой ноги – растение марихуаны.

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Если у кого-то имеется информация о Лауре, просьба звонить в полицию по телефонам – 646 03500, 646 03534, 27018751, 110 или обращаться в ближайший участок лично.


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