Разыскивается пропавшая жительница Резекненского края

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Резекненский участок полиции продолжает разыскивать без вести пропавшую Лауру Мазуре, 1996 года рождения, которая 21 декабря 2014 года отправилась к подруге в Стружаны (Резекненский край, Стружанская волость), однако ни у подруги, ни дома не появилась.