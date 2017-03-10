Пропавшая без вести Ева Страздаускайте найдена мертвой

В пятницу вечером полиция сообщила шокирующую новость о пропавшей в Литве Еве Страздаускайте.

В ходе срочной пресс-конференции было сообщено, что тело девушки найдено. По подозрению задержаны 23-летний и 26-летний молодые люди, которые уже были судимы ранее за воровство.

Полиция считает, что оба молодых человека инсценировали ДТП, а после убили водителя «Audi A7». По всей видимости основным объектом, по первоначальным данным, был автомобиль. Тело Страздаускайте было обнаружено закопанным в земле.

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