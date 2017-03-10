В Плявиняс началось наводнение: ситуация критическая

Ledus sastrēgums Daugavā pie Pļaviņām
 

Ledus sastrēgums Daugavā pie Pļaviņām. Фото: Zane Bitere / LETA

В Плявиньском крае Даугава вышла из берегов и подтопила несколько муниципальных зданий и частных домов, сообщила агентству ЛЕТА председатель Плявиньской краевой думы Гунта Жилде..

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Уровень воды в Даугаве возле Плявиняс превысил критический порог, в городе началось наводнение. По словам Жилде, пока неизвестно, сколько зданий подтоплено - работники самоуправления в настоящее обследуют территорию. Также пока невозможно сказать, сколько людей затронуло наводнение.

По словам председателя думы, плохо то, что наводнение началось ночью, когда темно и трудно контролировать ситуацию.

«Для Плявиняс характерно, что наводнения обычно происходят ночью. Критическая ситуация»,

- сказала Жилде.

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Из-за плохой видимости в настоящее время трудно оценить, сколько льда скопилось на реке, преграждая путь воде.

Как сообщалось, в пятницу около пяти часов пополудни на Даугаве возле Плявиняс началось движение льда, а к 18.30 уровень воды в реке достиг 11,57 метра выше нулевой отметки, что на 47 см больше критического уровня.

Самое большое наводнение в городе произошло четыре года назад - 19 апреля 2013 года уровень воды в реке достиг 13,5 метра. В этом году такого сильного подъема воды не ожидается

Из-за ожидающегося наводнения жители Плявиняс приготовились к неспокойной ночи.

Люди встревожены тем, что воды Даугавы могут подтопить расположенные на берегу дома и другие постройки, хотя ситуация и не так серьезна, как в 2013 году, когда была затоплена большая территория Плявиняс. Тревогу горожан уменьшает то обстоятельство, что недавно на берегу реки была построена защитная стена, которая препятствует затоплению.

В связи с начинающимся наводнением Плявиньская краевая дума в 21.00 созвала внеочередное заседание комиссии по гражданской обороне.

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