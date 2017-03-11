Скандал в Елгавской больнице: плати по счету, хоть и не лечился

С необычной проблемой столкнулся рижанин Владимир Тимофеев. Несмотря на то, что он никогда не посещал Елгавскую больницу, он получил счет за лечение. Оказалось, что его именем для получения медицинских услуг воспользовался другой человек. Мало того, полиция не приняла от пострадавшего заявление, так как оно не было написано на госязыке, сообщает передача «Личное дело» Русского вещания LTV7.

В конце января рижанин Владимир Тимофеев получил от компании по взысканию долгов Lindorff счет на 70 евро. Это долг за лечение в Елгавской больнице.

«В ответ я им позвонил, и сказал, что я там никогда не был. Не лечился. Они мне естественно не поверили. Сказали, что у них есть документы, что я там был, где написаны имя, фамилия и мой персональный код», - рассказывает Тимофеев.

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Тогда Владимир вспомнил визит своего старого приятеля, который пришел к нему в гости полгода назад. Тот рассказал, что лечился под именем Владимира, но он не поверил рассказу и не придал ему внимания. После получения счета Владимир отправился в полицию по месту жительства в Риге и написал заявление.

Рижская полиция отправила дело для рассмотрения в Елгаву, а там заявление не приняли, так как оно было написано по-русски.

Мужчине дали срок на устранение проблем до 17 февраля 2017 года.

Тем временем, коллекторы продолжали терроризировать Тимофенева.

Программа «Личное дело» решила выяснить, как все-таки Елгавская больница лечила постороннего человека? И как ему без документов удалось все оформить на себя?

Выяснить это было не сложно. Обманщик сам рассказал Тимофееву как все было:

«У него спросили данные, он назвал мое имя и фамилию. Поскольку он прекрасно знал дату моего рождения, он назвал начало персонального кода. Конечно, конец он не знал, задумался. Ему подсказали работники больницы. У них есть база данных с персональными кодами», - говорит Владимир.

Сотрудники Елгавской больницы даже не пытались связаться с якобы должником, а сразу направили это дело коллекторам.

После того, как в дело вмешались журналисты, руководство Елгавской больницы решило разобраться в проблеме самостоятельно:

«Вы знаете, вторую половину персонального кода не знает каждый третий. Это факт. И это не вызвало подозрений, что человек был не тем, кем представился», - рассказал руководитель Елгавской городской больницы Андрис Кипурс.

В больнице пояснили: письма лечебное заведение своим должникам на домашний адрес не шлет. Только СМС-сообщения, а номера телефона у них не было.

«Если в такой ситуации может оказаться любой гражданин нашей страны, то это называется бардак.

И платить деньги за бардак мне бы не хотелось», - подытоживает Владимир.

Впрочем, история Владимира Тимофеева завершилась благополучно. Претензии к нему были отозваны.

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