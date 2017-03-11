В Латгалии мужчина получил обморожения, находясь дома

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

За прошедшие сутки с обморожениями и переохлаждением тела в больницы Латвии попали семь человек, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня.

Так, в Латгалии 66-летний мужчина упал у себя дома, но встать не сумел. Он провел на полу в нетопленном помещении несколько часов, пока его не обнаружили родственники. Несмотря на то, что пострадавший находился в доме, он был доставлен в больницу с переохлаждением тела и травмой ноги, отмечает агентство ЛЕТА.

Кроме того, помощь потребовалась 73-летнему мужчине, который обморозил ступни, но сразу же не обратился к врачу.

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Медикам также пришлось помогать людям, долго пробывшим на улице в состоянии алкогольного опьянения и других одурманивающих веществ.

Всего за сутки скорая помощь получила 1372 вызова, из них 151 был связан с травмами и авариями.


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