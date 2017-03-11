Один из убийц Страздаускайте - цыган и женат на гражданке Латвии

В субботу утром в Литве социальные сети бурлят из-за ненависти к одному из подозреваемых в убийстве Иевы Страздаускайте, сообщает «15min.lt».

То, что гнев пользователей Facebook направлен против одного из подозреваемых, порталу подтвердил и источник в правозащитных учреждениях.

Парень - по национальности цыган, недавно он женился на гражданке Латвии. которая также является цыганкой. Ему понравилась богатая жизнь, он носил хорошие часы, золотые украшения, ездил на BMW.

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В пятницу по месту жительства родителей парня был проведен обыск.

Какая роль была у парня в убийстве, пока что неизвестно.

Как уже писал Русский TVNET, в пятницу вечером полиция сообщила шокирующую новость о пропавшей в Литве Еве Страздаускайте.

В ходе срочной пресс-конференции было сообщено, что тело девушки найдено. По подозрению задержаны 23-летний и 26-летний молодые люди, которые уже были судимы ранее за воровство.

Изначально преступники не планировали нападать на девушку, они заметили автомобиль на шоссе. Они поняли, что Иева передвигается на машине одна, поэтому решили инсценировать аварию, похитили и транспортное средство и девушку, которую позднее убили и закопали.

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