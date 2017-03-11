Один из убийц Страздаускайте - цыган и женат на гражданке Латвии

Литовская полиция
 

Литовская полиция. Фото: 15min.lt

В субботу утром в Литве социальные сети бурлят из-за ненависти к одному из подозреваемых в убийстве Иевы Страздаускайте, сообщает «15min.lt».

То, что гнев пользователей Facebook направлен против одного из подозреваемых, порталу подтвердил и источник в правозащитных учреждениях.

Парень - по национальности цыган, недавно он женился на гражданке Латвии. которая также является цыганкой. Ему понравилась богатая жизнь, он носил хорошие часы, золотые украшения, ездил на BMW.

Реклама

В пятницу по месту жительства родителей парня был проведен обыск.

Какая роль была у парня в убийстве, пока что неизвестно.

Как уже писал Русский TVNET, в пятницу вечером полиция сообщила шокирующую новость о пропавшей в Литве Еве Страздаускайте.

В ходе срочной пресс-конференции было сообщено, что тело девушки найдено. По подозрению задержаны 23-летний и 26-летний молодые люди, которые уже были судимы ранее за воровство.

Изначально преступники не планировали нападать на девушку, они заметили автомобиль на шоссе. Они поняли, что Иева передвигается на машине одна, поэтому решили инсценировать аварию, похитили и транспортное средство и девушку, которую позднее убили и закопали.

Еще по этой теме
Пропавшая без вести Ева Страздаускайте найдена мертвой

Пропавшая без вести Ева Страздаускайте найдена мертвой

Фото: автомобиль, который стоил Иеве Страздаускайте жизни

Фото: автомобиль, который стоил Иеве Страздаускайте жизни


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25700 EUR

reklama.vesti.lv

Анна Калашникова получила в подарок авто за 320 тысяч евро Showbiz

Анна Калашникова получила в подарок авто за 320 тысяч евро

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом Hi-Tech

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом

Стивен Сигал отказался жить в России Showbiz

Стивен Сигал отказался жить в России

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости Showbiz

Неожиданно! Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Ученые раскрыли секрет гипертонии Hi-Tech

Ученые раскрыли секрет гипертонии

Убийства

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
45 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 