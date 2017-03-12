Литовские пользователи нашли в соцсетях возможных убийц 26-летней Евы. Смотрите фото!

Узнав о шокирующем убийстве 26-летней литовской девушки Евы, ее соотечественники мгновенно нашли в соцсетях профили предполагаемых убийц.

Имена нелюдей публично не называются, но литовские пользователи мгновенно догадались о ком может идти речь: они не скупятся на гневные комментарии, проклинают и желают убийцам такой же мучительной смерти...

Как сообщает портал Kasjauns.lv со ссылкой на литовские СМИ, на фото виден гламурный образ жизни представителей цыганcкой национальности: богатый интерьер жилья, дорогие машины...

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Один из молодых людей, подозреваемых в преступлении, публикует много фотографий с отцом, как будто он гордится им: «Я сын своего отца», « Я и папа».

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Также на фото видно, как пользователь профиля, возможно, ездит на дорогих автомобилях марок BMW и Mercedes.

Как уже сообщал Русский TVNET, в пятницу вечером полиция сообщила шокирующую новость о пропавшей в Литве Еве Страздаускайте.

В ходе срочной пресс-конференции было сообщено, что тело девушки найдено. По подозрению задержаны 23-летний и 26-летний молодые люди, которые уже были судимы ранее за воровство, затем задержаны еще четверо.

Изначально преступники не планировали нападать на девушку, они заметили автомобиль на шоссе. Они поняли, что Иева передвигается на машине одна, поэтому решили инсценировать аварию, похитили и транспортное средство и девушку, которую позднее убили и закопали.













Aizvērt Машина убитой Иевы Страздаускайте 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt







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