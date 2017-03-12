Лесная глухомань и две ямы... Появилось видео места, где была найдена убитая Ева

Тело Евы Страздаускайте обнаружено на Даукшяйском аэродроме в Кедайняй.

Как сообщают литовские СМИ, место это довольно глухое - жилые дома находятся на расстоянии пары километров. Здесь были выкопаны две ямы.

По данным журналистов, в ходе следственного эксперимента подозреваемые показали еще несколько других мест в Кедайняйском лесе. Связаны ли они именно с убийством девушки или с другими возможными преступлениями, пока неизвестно.

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Как сообщал Русский TVNET, узнав о шокирующем убийстве 26-летней литовской девушки Евы, ее соотечественники мгновенно нашли в соцсетях профили предполагаемых убийц. Судя по фото виден гламурный образ жизни представителей цыганcкой национальности: богатый интерьер жилья, дорогие машины...

Изначально преступники не планировали нападать на девушку, они заметили автомобиль на шоссе. Они поняли, что Иева передвигается на машине одна, поэтому решили инсценировать аварию, похитили и транспортное средство и девушку, которую позднее убили и закопали.













Aizvērt Машина убитой Иевы Страздаускайте 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt

















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