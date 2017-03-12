К подозреваемым в убийстве Евы Страздаускайте применена самая суровая мера

В воскресенье 12 марта в Вильнюсский суд были доставлены 6 подозреваемых в убийстве Евы Страздаускайте. Все они скрывали лица под масками.

Позже стало известно, что всем им была применена макисмальная мера пресечения - 3 месяца тюрьмы, сообщает 15min.lt

















Aizvērt Убийцы Евы Страздаускайте доставлены в суд 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt







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Aizvērt Машина убитой Иевы Страздаускайте 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt 15min.lt







Как сообщал Русский TVNET, узнав о шокирующем убийстве 26-летней литовской девушки Евы, ее соотечественники мгновенно нашли в соцсетях профили предполагаемых убийц. Судя по фото виден гламурный образ жизни представителей цыганcкой национальности: богатый интерьер жилья, дорогие машины...

Изначально преступники не планировали нападать на девушку, они заметили автомобиль на шоссе. Они поняли, что Иева передвигается на машине одна, поэтому решили инсценировать аварию, похитили и транспортное средство и девушку, которую позднее убили и закопали.

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