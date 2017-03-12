Полиция предупреждает: в Латгалии преступники подпаивают людей алкоголем и грабят

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Балвская полиция предупреждает жителей о преступниках, которые спаивают жертв, а затем их грабят.

Некого мужчину доставили в больницу с тяжкими телесными повреждениями. В ходе расследования полиция установила, что он был избит во время совместного распития алкогольных напитков с малознакомыми людьми, после чего они украли у пострадавшего телефон и деньги (200 евро).

За последнее время таких случаев было несколько. Злоумышленники ищут потенциальных жертв на автостанции, где им предлагают вместе выпить. Возможно, в алкоголь добавляют еще какие-то опьяняющие препараты. Перед этим чаще всего человека просят что-нибудь купить в магазине, чтобы, пока он рассчитывается за покупку, запомнить его пароль банковской карты.

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Полиция продолжает расследование и предупреждает жителей об опасности.


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