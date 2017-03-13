На Югле возник пожар повышенной опасности в торговом центре

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

 

Сегодня утром на Югле возник пожар повышенной опасности в торговом центре «Juglas centrs», сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха.

Вызов на пожар был получен в 7.31. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС обнаружили, что в общественном здании горит спортивный зал на втором этаже и крыша.

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Еще до прибытия пожарных все люди из горящего здания были эвакуированы.

По собщениям очевидцев, эвакуирован не только торговый центр, но и рядом расположенная автозаправочная станция Statoil.

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По предварительной информации, никто в результате возгорания не пострадал.

На месте происшествия работают более 40 пожарных и 11 пожарных автомашин.

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Пользователи соцсетей сообщают о пробках, которые возникли из-за того, что было закрыто движение на ротационном круге возле торгового центра.

В утренние часы, как известно, в сторону центра через Юглу едут многие жители Адажи, Саулкрасты, Сигулды, Берги. Хорошо, что у школьников на этой неделе начались весенние каникулы и это немного разгрузило движение транспорта.

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ГПСС также сообщает в Twitter о транспортных ограничениях из-за пожара. Для движения транспорта закрыты набережная Юглы, съезд с ул. Бривибас гатве и ул. Юглас.


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