Падение с 5 этажа в Елгаве: суицид или случайность?

В передаче Degpunktā в субботу вечером прозвучал рассказ о несчастном случае, произошедшем 8 марта в Елгаве - в праздничный вечер при неясных обстоятельствах из окна 5 этажа служебной гостиницы выпала девушка. В том вечер команда Degpunktā вместе с местными полицейскими отправилась в рейд, и стала свидетелем части происшествия.

Начало рейда для полицейских выдалось спокойным, и сами стражи закона, словно предчувствуя несчастье, рассудили, что это не к добру. Так и произошло.

Проезжая мимо одной из служебных гостиниц Латвийского сельскохозяйственного университета, они заметили машину Скорой помощи, вблизи кторой толпилась группа молодых людей, а одно окно на пятом этаже было открыто и там горел свет. Стало ясно, что из него кто- то выпал -

это была молодая девушка, которая от боли и шока не могла говорить.

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Пострадавшую немедленно уложили на носилки и отвезли в больницу в Ригу. Позднее Degpunktā выяснила, что девушка получила тяжелые травмы, однако, по словам врачей, жить она будет.

Представитель Службы Неотложной медицинской помощи Роберт Фурманис пояснил тележурналистам, что

возможное алкогольное опьянение «спасло» девушку,

ибо падение со столь большой высоты обычно заканчивается еще более тяжкими травмами или летально, ибо причиной травм зачастую становится напряжение тела, но в этом случае алкоголь расслабил тело пострадавшей.

Происшествие расследует полиция, и пока можно только предполагать, что причиной несчастья послужил и алкоголь. Заведующая служебной гостиницей ничего толком о случившемся не могла рассказать, так как все произошло после полуночи и очень быстро, однако она не думает, что это была попытка суицида.

Также маловероятно, что девушку кто-то мог вытолкнуть из окна, но полиция во время расследования проверит все версии. Известно, что девушка является студенткой второго курса, и до этого на нее никаких жалоб не поступало.

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