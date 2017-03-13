В Риге прохожие вытащили пьяных подростков, провалившихся под лед

Вчера в Риге 15-летний парень и 16-летняя девушка, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, шли по льду реки и провалились по пояс.

Как сообщает агентство ЛЕТА, с помощью прохожих подростков достали из воды и передали медикам, которые констатировали переохлаждение и состояние алкогольного опьянения. И парня и девушку доставили в больницу для получения дальнейшей помощи.

Кроме того, в Риге стражи порядка передали медикам двух девочек-подростков - 15 и 14 лет - в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девочек с отравлением доставили в Детскую клиническую университетскую больницу.

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Всего за прошедшие сутки медики получили 1211 вызовов, 160 из которых были связаны с травмами.