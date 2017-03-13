В Риге на улице найдено тело мужчины - он скончался после жестокого избиения

10 марта полиция задержала двух мужчин, ранее несколько раз судимых, за нанесение тяжелых повреждений знакомому, который, в итоге, сконачлся.

По предоставленной полиции информации, все трое мужчин были ранее знакомы. Между двумя задержанными и пострадавшим возник конфликт, решением которого стало убийство.

Драка произошла вечером 6 марта на улице, когда двое напали на друга, во время прогулки. Нанесенные травмы были настолько тяжелыми, что мужчина умер прямо на месте преступления. Местные жители, заметив лежащего на земле человека, тут же вызвали полицию. Вскоре преступники были задержаны. Один из них - мужчина 1990 года рождения, которй ранее был судим 5 раз за воровство и насилие. Второй - 1970 года рождения, судим 11 раз.

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