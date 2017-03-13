На чем гоняют по дорогам Латвии: главные нарушители - водители BMW, Porsche и Ferrari

 

Фото: LETA

В прошлом году оформлено 128,511 тыс. протоколов о зафиксированных стационарными и передвижными фоторад арами нарушениях, и чаще всего превышали скорость, были водители «BMW», «Porsche» и «Ferrari», сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Благодаря фоторадарам в прошлом году было оформлено 128 511 протоколов о превышениях скорости. Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Госполицию, чаще всего скоростной режим нарушали водители «BMW», «Porsche» и «Ferrari».

Так, стационарные фоторадары «нафоткали» на 97 257 протоколов, но примерно в 73% случаев нарушение скоростного режима не превышало 20 км/час. Кроме того, в 23% случаев или 22 669 протоколов скорость нарушали до 30 км/час.

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В сворю очередь годовой работой передвижных фоторадаров можно считать 31 254 оформленных протоколов. Примерно 47% нарушителей превысили разрешенную скорость до 20 км/час, 39% - до 30 км/час.

Отметим, что были зафиксированы и такие нарушители, которые превысили разрешенную скорость в два раза.

В частности, «Mercedes Benz E350» в месте, где разрешено движение всего 50 км/час, гнал со скоростью 148 км/час. В местах с такой же разрешенной скоростью ее превысили также водители «BMW 730», «Audi 80 Avant» и «BMW 330».

Водитель «BMW X5 M50D» вместо разрешенной скорости 70 км/час ехал со скоростью 189 км/час. В таких же местах скорость превысили водители «BMW X5 M50D», «BMW M6», «Mercedes Benz E220» и «Volvo V60».

Водитель «Porsche Panamera» ехал со скоростью 194 км/час вместо разрешенных 90 км/час. Так же отличились водители «Ferrari 360 Modena», «SAAB», «Mitsubishi Galant» и «BMW».

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