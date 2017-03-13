В Англии судят Байбу из Латвии, убившую возлюбленного молотком для мяса

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Julia Lamphear

В Брадфорде начался суд против жительницы Латвии Байбы Андерсоне, которая обвиняется в убийстве своего возлюбленного - литовца Дайнюса Добровольскиса. Мужчина скончался от удара молотком для мяса по голове, однако, женщина уверяет, что действовала исключительно в целях самообороны.

35-летняя Андерсоне в суде заявила, что убила 41-летнего возлюбленного, пытаясь защитить себя — пишет Thetelegraphandargus.co.uk.

Как сообщает портал kasjauns.lv, тело Добровольскиса было обнаружено 5 сентября прошлого года, в одной из квартир Брадфорда, которую пара вместе арендовала. Погибший — ветеран войны в Афганистане, что не могло не отразиться на его психическом состоянии, и приводило к депрессиям, насилию и алкоголизму.

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«Он все время страдал из-за травм. В Афганистане он потерял близких друзей и это отразилось на нем, как глубокая психологическая травма» - на суде вспоминает Андерсоне.

Девушка рассказала, что с Добровольски она познакомилась в 2013 году и сразу в него влюбилась. Все было бы хорошо, если бы избранник не пил. В тот роковой день он тоже был выпившим и вот уже какой день бил возлюбленную. В конце концов, она схватила молоток для мяса и ударила мужчину по голове.

«Когда он был трезвым, был замечательным человеком, но когда выпивал, становился агрессивным и бил меня примерно два три раза в месяц», - рассказывает Андерсоне.

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