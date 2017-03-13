Представитель стройнадзора задержан за взятку в 46 тыс. евро

В деле фигурирует эксплуатация Сигулдского спортивного комплекса - вот из-за нее, а точнее за вымогательство взятки был задержан руководитель предприятия строительного надзора SIA Jurēvičs un partneri Марис Юревич. Ее размер составляет 46 000 евро, сообщает телепередача De facto, ссылаясь на KNAB.
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46 тыс. евро было потребовано за сдачу объекта в эксплуатацию. Фирма Юревича обязалась выполнить весь авторский надзор за 37 тыс. евро. Взятка, вероятно, была потребована у предприятия Bildberg, которое совместно другими предприятиями строит спорткомплекс.
Юревич подозревается в подстрекательстве к взятке и в подделке документов.
В прошлом году фирма по строительному надзору Jurēvičs un partneri получила 21 заказ в самоуправлениях Латвии.
Как уже сообщал Русский TVNET, в прошлом году терпимость к коррупции в Латвии продолжала снижаться, однако ряд других государств достиг в этой области большего прогресса, свидетельствует ежегодный индекс восприятия коррупции.
По сравнению с предыдущим годом Латвия в индексе получила на сегодняшний день наибольшее количество баллов - 57 из 100. Это на 2 балла больше, чем в прошлом году, что означает снижение в стране в течение последнего года терпимости к коррупции. В 2014 году индекс Латвии составлял 55 баллов, в 2013 году - 53, в 2012 году - 49 баллов.
Однако, несмотря на улучшения, в общем рейтинге Латвия в 2016 году пережила падение на четыре позиции - с 40-го на 44-е место,
разделив его с Грузией, которая также получила 57 баллов.Еще по этой теме