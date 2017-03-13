Представитель стройнадзора задержан за взятку в 46 тыс. евро

В деле фигурирует эксплуатация Сигулдского спортивного комплекса - вот из-за нее, а точнее за вымогательство взятки был задержан руководитель предприятия строительного надзора SIA Jurēvičs un partneri Марис Юревич. Ее размер составляет 46 000 евро, сообщает телепередача De facto, ссылаясь на KNAB.

46 тыс. евро было потребовано за сдачу объекта в эксплуатацию. Фирма Юревича обязалась выполнить весь авторский надзор за 37 тыс. евро. Взятка, вероятно, была потребована у предприятия Bildberg, которое совместно другими предприятиями строит спорткомплекс.

Юревич подозревается в подстрекательстве к взятке и в подделке документов.

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В прошлом году фирма по строительному надзору Jurēvičs un partneri получила 21 заказ в самоуправлениях Латвии.

Как уже сообщал Русский TVNET, в прошлом году терпимость к коррупции в Латвии продолжала снижаться, однако ряд других государств достиг в этой области большего прогресса, свидетельствует ежегодный индекс восприятия коррупции.

По сравнению с предыдущим годом Латвия в индексе получила на сегодняшний день наибольшее количество баллов - 57 из 100. Это на 2 балла больше, чем в прошлом году, что означает снижение в стране в течение последнего года терпимости к коррупции. В 2014 году индекс Латвии составлял 55 баллов, в 2013 году - 53, в 2012 году - 49 баллов.

Однако, несмотря на улучшения, в общем рейтинге Латвия в 2016 году пережила падение на четыре позиции - с 40-го на 44-е место,

разделив его с Грузией, которая также получила 57 баллов.

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