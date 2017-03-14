Нападение на женщину. Поймать преступников помогли камеры

Рано утром 13 марта на посту видеонаблюдения сотрудники Даугавпилсской муниципальной полиции зафиксировали нападение двух мужчин на женщину, сообщается на сайте полиции самоуправления.

Используя видео с городских камер наблюдения, они проследили за передвижением нападавших и зафиксировали их приметы, сообщает портал nasha.lv.

Информацию о нарушителях оперативно передали мобильному патрулю и госполиции. Патрульные, прибывшие на место происшествия, застали пострадавшую женщину, которая рассказала, что двое мужчин украли у нее сумочку. Виновные были оперативно задержаны.

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И пострадавшую женщину, и задержанных преступников - двоих мужчин 1987 г.р., доставили в участок госполиции для оформления заявления.

Напомним, что установленные камеры помогает не только раскрыть разного рода преступления, но и зафиксировать курьезные случаи.

Например, в декабре прошлого года работники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили двух молодых людей, которые на смотровой площадке Памятника свободы занимались... сексом. Сотрудники мгновенно передали информацию автопатрулю, который прибыл к месту «бурной страсти» через пару минут. Парочка была оштрафована.

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