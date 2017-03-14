Нападение на женщину. Поймать преступников помогли камеры

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Рано утром 13 марта на посту видеонаблюдения сотрудники Даугавпилсской муниципальной полиции зафиксировали нападение двух мужчин на женщину, сообщается на сайте полиции самоуправления.

Используя видео с городских камер наблюдения, они проследили за передвижением нападавших и зафиксировали их приметы, сообщает портал nasha.lv.

Информацию о нарушителях оперативно передали мобильному патрулю и госполиции. Патрульные, прибывшие на место происшествия, застали пострадавшую женщину, которая рассказала, что двое мужчин украли у нее сумочку. Виновные были оперативно задержаны.

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И пострадавшую женщину, и задержанных преступников - двоих мужчин 1987 г.р., доставили в участок госполиции для оформления заявления.

Напомним, что установленные камеры помогает не только раскрыть разного рода преступления, но и зафиксировать курьезные случаи.

Например, в декабре прошлого года работники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили двух молодых людей, которые на смотровой площадке Памятника свободы занимались... сексом. Сотрудники мгновенно передали информацию автопатрулю, который прибыл к месту «бурной страсти» через пару минут. Парочка была оштрафована.

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