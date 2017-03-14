Романтические посиделки в машине обернулись большой неприятностью

 

Фото: TASS/Scanpix

12 марта, вскоре после 10:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Зиепниеккалнс. Поступила информация, что прямо у входа в жилой дом стоит автомобиль, из которого доносится громкая музыка и возможно, там занимаются сексом.

Прибывшие на место стражи порядка увидели Volvo, которая стояла прямо у входа в подъезд. Полицейский постучал в окно, водитель сразу же его открыл.

На пассажирском сиденье находилась женщина, которая сразу же вернула лямки платья на место.

На момент прибытия полиции не удалось констатировать, что парочка занималась сексом.

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Во время разговора полицейские заметили, что мужчина выглядит очень ставшим, и, возможно, он употреблял алкоголь, что тот категорически отрицал. Полицейские мужчине сообщили, что он припарковался в запрещенном месте. Водитель решил избежать штрафа за стоянку, и отъехал немного поодаль.

Понаблюдав за ним, полицейские решили все-таки его проверить. На место вызвали сотрудников Госполиции, которые проверили проверку на алкоголь и

подозрения подтвердились – мужчина сел за руль нетрезвым.

Водителя передали Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

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