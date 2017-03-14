В центре Риги похитили собаку; полиция просит о помощи

27 января этого года незадолго до 6 часов утра в Риге, на ул. Элизабетес, к парню, который гулял с собакой - аляскинским маламутом, подошли двое молодых людей и начали разговор, который перерос в ссору. Внезапно последовал удар в лицо владельцу собаки, у него отняли поводок и забрали собаку с собой. Преступление было зафиксировано на камерах видеонаблюдения.

Похищенное животное - белого окраса с темными пятнами на спине.

Госполиция просит обратить внимание на фотографию возможных злоумышленников и всех, кто может их опознать, позвонить по номерам телефонов 67086223, 27093872 или 110.

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Также стражи порядка просят отозваться жителей, которые видели эту собаку.

Начат уголовный процесс по факту ограбления.