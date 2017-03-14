Пьяный квартирный вор уснул на месте происшествия

Вечером 13 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Даугавгриву, где некий мужчина, возможно, пытался совершить ограбление в подъезде.

Прибывшие на место происшествия полицейские заметили взломанный замок входной двери подъезда.

В подъезде, у дверей одной из квартир, они заметили спящего мужчину, рядом с ним лежал мешок, отвертка и отломанный подоконник.

Реклама

Полицейский разбудили мужчину и спросили, что он делает в подъезде.

Явно нетрезвый мужчина ответил, что пришел согреться.

Он не мог устоять на ногах и не ориентировался в пространстве.

Вскоре к полицейским подошла женщина, которая рассказала, что это ее муж вызвал полиции, так как видел, как этот мужчина отломал подоконник между 4 и 5 этажами. После этого мужчина попытался отверткой открыть дверь квартиры, но безрезультатно. Потом лег на пол и уснул.

На место вызвали Госполицию, которая переняла работу.