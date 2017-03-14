В связи с повышением уровня воды вновь начало затапливать Плявиняс

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В связи с повышением уровня воды в Даугаве река вновь начала затапливать прибрежные территории в Плявиняс, сообщила агентству ЛЕТА руководитель Плявиньской краевой думы Гунта Жилде.

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Вода приблизилась к нескольким муниципальным зданиям. В ближайшее время уровень воды в Даугаве может достичь критической отметки, сообщила Жилде.

Она рассказала, что до Плявиняс дошла ледяная шуга из Екабпилса, которая немного сдвинула ледовый затор, но далее по реке он не пошел.

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Ответственные службы следят за ситуацией в городе.

Ледовый затор у Плявиняс

Фото: Ледовый затор у Плявиняс0

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