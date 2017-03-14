В связи с повышением уровня воды вновь начало затапливать Плявиняс

В связи с повышением уровня воды в Даугаве река вновь начала затапливать прибрежные территории в Плявиняс, сообщила агентству ЛЕТА руководитель Плявиньской краевой думы Гунта Жилде.

Еще по этой теме Подсчитан приблизительный ущерб, причиненный Плявиняс паводком вчера

Вода приблизилась к нескольким муниципальным зданиям. В ближайшее время уровень воды в Даугаве может достичь критической отметки, сообщила Жилде.

Она рассказала, что до Плявиняс дошла ледяная шуга из Екабпилса, которая немного сдвинула ледовый затор, но далее по реке он не пошел.

Реклама

Ответственные службы следят за ситуацией в городе.





























Aizvērt Ледовый затор у Плявиняс Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA







Еще по этой теме