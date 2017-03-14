Грабители с двумя младенцами пытались убежать от полиции по тонкому льду

В прошлую пятницу некая компания попыталась убежать от полиции по тонкому льду озера Югла - сообщила Рижская муниципальная полиция. Так, процесс задержания превратился в операцию по спасению. Кроме того, работников полиции удивило безразличное отношение родителей к безопасности своих детей, так как на хрупком льду оказались два четырехмесячных младенца.

10 марта после обеда полиция получила вызов о конфликте в одном магазине на улице Бергу. Приехав на место событий, оказалось, некие посетители заведения, пытались его ограбить, однако, когда задуманный план сорвался, грабители избили одного из посетителей, попытавшегося их остановить.

Пострадавший и продавец магазина рассказали, что среди нападавших двух мужчин, была женщина, которая тянула за собой две детские коляски.

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Заметив на улице следы от колясок, стражи порядки пустились в погоню. Дойдя до озера Юглас (именно сюда привели следы), полицейские обнаружили, что преступники находятся на тонком льду озера, примерно в 10 метрах от берега.

Работники полиции призвали компанию оставаться на месте, пока не прибудет спасательная группа, однако, один из мужчин слушаться не хотел, и пытался самостоятельно попасть на берег. Тем не менее, проделав несколько шагов, мужчина провалился под лед. К счастью, озеро в этом месте оказалось не глубоким, и его удалось спасти, а после - задержать. Также доставлены на берег и задержаны были и остальные преступники, в том числе и мать с двумя младенцами.

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