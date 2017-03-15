Внимание! В Огре пропала пенсионерка: женщина, возможно, заблудилась

84-летняя Геновефа ОРБИДАНЕ пропала сегодня, 14 марта 2017 года в латвийском городе Огре. Возможно, заблудилась, села не в тот транспорт.

По словам близких, последний раз пенсионерку видели в 15:00 в магазине Maxima в центре Огре. Ежедневно пенсионерка ездит на автобусе 2 маршрута, но сегодня, по словам очевидцев, она испытывала проблемы с ориентацией в пространстве, спрашивала у людей, как попасть домой.

ПРИМЕТЫ: Среднего телосложения. Была одета в коричневое пальто, на голове был платок, на ногах - черные сапоги. При себе у женщины был полотняный мешочек темного цвета.

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Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей пенсионерки, или случайно видел ее на улице или в транспорте, просим срочно звонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv - 22 084 084. Можно также писать на э-почту: info@bezvests.lv.

Фотография 20-летней давности, женщина выглядит старше.

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