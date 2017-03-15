С наступлением весенней погоды активизировались поджигатели прошлогодней травы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

С наступлением весенней погоды в Латвии активизировались поджигатели прошлогодней травы. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано семь пожаров прошлогодней травы, а в целом за этот год - уже 40, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

Всего вчера зарегистрировано 30 пожаров, в одном из них пострадал один человек.

ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, а иногда гибнут люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.

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Согласно Кодексу административных нарушений за сжигание прошлогодней травы к физическим лицам применяется штраф в размере от 280 до 700 евро, а за ненадлежащий уход за земельными участками, чтобы не допустить образования прошлогодней травы, штраф для физических лиц составляет от 140 до 700 евро, для юридических лиц - от 700 до 2900 евро.


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