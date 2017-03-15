Пропавшая в Огре пенсионерка найдена в другом городе

Пропавшая 14 марта в Огре 84-летняя пенсионерка Геновефа ОРБИДАНЕ найдена в совершенно другом городе - Ницгале, сообщает bezvests.lv.

Примечательно, что женщина родилась и выросла в этом городе и куда отправилась, никого из близких не предупредив. - Об этом сообщила доброволец Bezvests.lv Сандра Микельсоне, которая после 23 часов вместе с руководителем Bezvests.lv Александром Фаминским, ездила на поиски в сторону Огре. Волонтеры вернулись в Ригу в первом часу ночи и рассказали о прекрасном результате.

- Спасибо всем, кто помогал нам искать женщину, всем неравнодушным людям, которые делились объявлением о пропаже пенсионерки в социальных сетях, особая благодарность Александру Кашу, который откликнулся на информацию Bezvests.lv и рассказал о случайной встрече с пропавшей женщиной и сегодняшнем разговоре с ней. Именно эта информация очень помогла в поисках. И, обзвонив больницы, добровольцам почти сразу же удалось Геновефу найти. Близкие уже поехали за ней.

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Напомним, 84-летняя Геновефа ОРБИДАНЕ пропала сегодня, 14 марта 2017 года в латвийском городе Огре. Возможно, заблудилась, села не в тот транспорт. По словам близких, последний раз пенсионерку видели в 15:00 в магазине Maxima в центре Огре.

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