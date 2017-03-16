В лесу найдена привязанная к дереву собака

 

Фото: Facebook

 

Полчаса назад в Facebook некая рижанка обратилась к общественности за помощью.

На Шкиротаве, возле улицы Сила, 35 в лесу была обнаружена собака, привязанная к дереву.

«Созвонилась с ветклиникой Бейнарта и с муниципальной полицией - все будет не ранее чем через час (по состоянию на 11 часов). Нет возможности их дождаться, может быть кто-то может быстрее помочь песику и доставить его в приют Улубеле», - спрашивает у пользователей соцсети женщина.

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Позже появилась информация, что собака доставлена в приют.


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