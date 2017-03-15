Бьет детей, рвет волосы и унижает: родители больше не могут молчать о жестокости учителя

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

Школьные каникулы — время, когда каждый ребенок может отдохнуть от долгих уроков и сложных домашних заданий. Многие, начало учебы встретят с радостью, однако, судя по присланным в редакцию «Bez Tabu» электронным письмам, возвращение в школу обрадует далеко не всех.

«Добрый день! Больше не можем молчать о том, что в Средней школе Узварас работает учительница, которая физически воздействует на детей, высмеивает их на глазах у одноклассников. Директор ничего не делает, чтобы как-то улучшить ситуацию, наоборот, она защищает учительницу, и считает, что к ней нужно относиться более уважительно, так как у нее проблемы с нервами.

Пожалуйста, помогите, чтобы детям больше не пришлось терпеть унижения»

- пишут родители одного из учеников.

Учительница бьет, рвет волосы ученикам и высмеивает их перед одноклассниками, особенно тяжело приходится детям из неблагополучных семей.

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«Я уже точно не помню за что, кажется, я что-то неправильно нарисовал, она начала сильно и больно тянуть за ухо» - рассказывает один из учеников.

«На данный момент Служба качества образования начала проверку, поэтому необходимо дождаться результатов и тогда можно будет более детально комментировать этот случай» - говорит директор средней школы Узварас Элита Борковска.

«Был получен комментарий от директора учебного заведения,

которая не указывает на наличие каких-либо проблем.

Также были получены жалобы от родителей, что, возможно, данный педагог в различных ситуациях действует не так, как необходимо. Учитывая, что, возможно, нарушаются права детей со стороны педагога, информация была передана на рассмотрение в Государственную инспекцию по охране прав детей» - поясняет директор Службы качества образования Юрис Зивартс.

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