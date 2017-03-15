Полиция просит отозваться всех, кто видел женщину на фотографии

Государственная полиция, в рамках расследования, просит жителей помощи в поисках женщины, которая запечатлена на фотографии. Необходима любая информация о данной персоне.

Приметы женщины: среднего телосложения, светлые волосы до плеч, примерно 30-40 лет. Была одета в белую, короткую куртку и черные классические брюки.

Последний раз женщину видели в январе этого года. Полиция поясняет, что, к сожалению, качество фотографии оставляет желать лучшего поэтому просьба особое внимание уделить описанным приметам.

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Также работники полиции призывают отозваться работодателей, и предоставить информацию о сотрудниках, которые отправились в отпуск и не вернулись в назначенный срок.

Сообщить о наличии информации можно по телефону 67086678, 20269017 или 110.