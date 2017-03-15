В Риге поймали подростков, которые напали на трамвай

 

Фото: Rīgas pašvaldības policija

Прошедшей ночью сотрудники центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги через объектив камеры заметили нескольких подростков, которые на ул. Кр. Барона подбежали к трамваю шестого маршрута и начали пинать транспортное средство. Информация была незамедлительно передана ближайшему патрулю полиции.

Следуя указаниям сотрудника центра видеонаблюдения, автопатруль настиг пятерых парней на бульв. Райниса. Нарушители, увидев приближение стражей порядка, разделились и бросились бежать.

К полицейским присоединился еще один автомобильный экипаж, находившийся неподалеку. Один из подростков забежал в тупик и начал по-русски говорить со стражем порядка, обильно используя ненормативную лексику.

Кроме того, он вцепился в форму и пытался многократно ударить муниципала локтем в район головы.

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Полицейский, использовав прием ближнего боя, повалил парня на землю и защелкнул наручники. Во время разговора появились подозрения, что подростки употребляли одурманивающие вещества.

Была проведена проверка личных данных, во время которых и выяснилась причина бегства и столь агрессивного поведения молодого человека - он был объявлен в розыск.

В это время были пойманы еще два парня. Один из них отказался назвать свои персональные данные, поэтому их доставили в участок Госполиции.

Затем нарушителей доставили в Рижский центр психиатрии и наркорлогии, где медики провели алкогольную проверку и двум подросткам назначили также наркотическую экспертизу.

Были составлены протоколы административного нарушения по факту хулиганства.

По отношению к двум парням, которые еще не достигли 16-летнего возраста, также был составлен протокол по факту нахождения в общественном месте без взрослых.

Объявленный в розыск подросток вернулся в участок Госполиции, а остальных доставили домой, где передали родителям.

Личности еще двух парней устанавливаются.


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